В Британии анонсировали самый большой пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

В Великобритании сообщили, что Украина получит самый большой пакет военной помощи в размере 500 миллионов фунтов стерлингов (617 миллионов долларов). Официально о его предоставлении объявит британский премьер-министр Риши Сунак во время своего визита в Польшу во вторник, 23 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии. Отмечается, что масштабное увеличение военной поддержки Украины предусматривает дополнительное военное финансирование и самую большую поставку жизненно важного оборудования для наших военных.

"Украина стоит перед экзистенциальной угрозой, поскольку Россия продолжает свое варварское вторжение, создавая угрозу безопасности и стабильности всей Европы", – сказано в заявлении.

Дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов используют для быстрой доставки необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки. Известно, что беспилотники будут закуплены в Великобритании.

Что получит Украина от Великобритании:

– 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;

– более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;

– более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов;

– почти 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.

В Польше Риши Сунак встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском, чтобы обсудить углубление британско-польских отношений. Также лидеры проведут в Варшаве переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом касательно европейской безопасности и поддержки Украины. Затем британский премьер-министр отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.

"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину позволят добиться успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе. Вооруженные силы Украины продолжают мужественно воевать, но нуждаются в нашей поддержке – и нуждаются в ней сейчас. Этот пакет поможет гарантировать, что у Украины будет все необходимое для борьбы с Россией", – заявил Сунак.

Он подчеркнул, что Соединенное Королевство всегда будет играть свою роль на переднем крае европейской безопасности, защищая свои национальные интересы и поддерживая союзников по НАТО.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что этот рекордный пакет военной помощи предоставит Украине больше необходимых средств, чтобы "выгнать Путина и восстановить мир и стабильность в Европе".

"Великобритания первой предоставила NLAW, первой дала современные танки и первой отправила ракеты дальнего действия. Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть экзистенциальную битву, которую ведет Украина, и с нашей постоянной поддержкой они победят", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что его страна рассматривает возможность предоставления Украине прототипа лазерного оружия DragonFire. Это может стать еще одним средством для сбивания российских дронов и ракет.

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