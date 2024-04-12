Британия не исключает предоставление Украине революционного лазерного оружия DragonFire: что известно

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что его страна рассматривает возможность предоставления Украине прототипа лазерного оружия DragonFire. Это может стать еще одним средством для сбивания российских дронов и ракет.

Он также отметил, что хочет ускорить развертывание такого вооружения на британских кораблях и суше до гораздо более коротких временных рамок. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

По словам Шеппса, Лондон планирует добавить DragonFire в свой арсенал до 2027 года, но работает над тем, чтобы выяснить, сможет ли отправить прототипы в Украину раньше – даже если они не будут доработаны на 100%.

"Я абсолютно уверен: то, что у нас здесь происходит, является очень особенным, и уровень, который другие страны вряд ли смогут повторить, потому что он настолько передовой. Сам продукт действительно опережает время", – высказался министр по поводу британского лазерного оружия.

Отмечается, что Министерство обороны Британии ускорило использование лазера в ответ на растущую угрозу атак беспилотников в связи с "двумя большими конфликтами" – войнами в Украине и Израиле.

Ученые британской оборонной лаборатории Porton Down работали с отраслевыми экспертами в последние месяцы, чтобы превратить лазерное оружие из лабораторного эксперимента в почти готовое к бою.

Что известно о DragonFire

DragonFire – это лазерный луч, который может сбивать беспилотные летательные аппараты и ракеты. Он невидим и бесшумен, поскольку длина волны света близка к инфракрасному спектру и составляет около одного микрона, который человеческий глаз не может заметить.

Движется лазерный луч со скоростью света, и его радиус действия все еще засекречен. Отмечается, что он мгновенно превращает поверхность металла в плазму с температурой 3000 C° и может в считанные секунды прожечь листовой металл, фюзеляж, оружие

Система создавалась с намерением уничтожать БПЛА после того, как войны в Израиле и Украине показали, что они являются "последним рубежом" современной войны. При этом в британском Минобороны отмечают, что DragonFire достаточно мощная система, способная сбивать снаряды, которые двигаются даже быстрее – к примеру, баллистические ракеты.

Главной особенностью лазерного оружия является его низкая стоимость. Производители заявляют, что один выстрел стоит всего 10 фунтов стерлингов ($12).

В Британии это лазерное оружие опробовали в январе 2024 года. Ожидается, что DragonFire будет установлена на военных кораблях Королевского флота до 2027 года, а затем системы развернут на суше.

Как сообщал OBOZ.UA, также Британия рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от Германии. Лондон не разделяет опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца, что поставки Taurus могут способствовать эскалации конфликта, потому в качестве варианта предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

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