Силы обороны остановили 38 атак врага на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На фронте за прошедшие сутки произошло 113 боевых столкновений, Силы обороны отразили почти четыре десятка вражеских атак только на Покровском направлении. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 13 районов сосредоточения оккупантов, их техники и оружия, а также два пункта управления БПЛА, средство ПВО, восемь средств ракетных войск и артиллерии, склад боеприпасов, средство РЭБ и еще один важный объект врага.

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О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 14 февраля. По уточненной информации, войска РФ совершили на передовой около 6000 обстрелов, из них 130 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 89 авиационных ударов (пять ракет и 133 КАБа). В частности, из авиации военные преступники обстреляли районы Великого Бурлука, Моначиновки, Кондрашовки, Федоровки, Бурлацкого, Краматорска, Иванополья, Константиновки, Горихово, Сергеевки, Филии, Удачного, Зверево, Малой Токмачки, Белогорья, Горького, Орехова и Каменского.

Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов неподалеку от Голубовки и Загрызово на Купянском направлении, где те за сутки совершили четыре атаки.

Семь раз захватчики атаковали на Лиманском направлении, пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новолюбовки, Ямполевки и Колодцев.

Один вражеский штурм защитники отбили в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часова Яра.

На Торецком направлении агрессор совершил 14 атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий войск РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

На соседнем Новопавловском направлении ВСУ отразили 16 атак оккупантов, которые пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков в направлении Новоселки.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 23 боестолкновения, армия РФ нанесла ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 77 КАБов, а также более 500 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеские войска активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что, начиная Курскую операцию в России, Силы обороны действовали на опережение, чтобы сломать планы врага. По его словам, это не позволило оккупантам развить наступление на Харьков и Сумы.

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