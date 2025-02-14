"РФ хотела превратить Сумщину в "санитарную зону": Сырский напомнил, почему Курская операция важна для Украины
Начиная Курскую операцию на территории России, Силы обороны Украины действовали на опережение, чтобы сломать планы врага. Это не позволило оккупантам развить наступление на Харьков и Сумы.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 13 февраля, после того как отработал в боевых частях на Сумском направлении. В своем Telegram-канале генерал заявил, что противник в прошлом году хотел превратить приграничье Сумщины в "санитарную зону", чтобы продвинуться вперед, к городам Харьков и Сумы.
"Поэтому мы действовали на опережение и провели собственную наступательную операцию, перенеся боевые действия на территорию противника в Курской области. Мы сломали вражеские планы. И сегодня имеем собственную зону безопасности на территории РФ, вдоль границы Украины, удерживаем около полутысячи квадратных километров и заставляем россиян перемещать свои наиболее боеспособные подразделения с других направлений", – отметил Сырский.
На Сумщине он детально проанализировал оперативную обстановку, разобрался в проблемных вопросах, потребностях подразделений в личном составе, технике, боеприпасах.
Выслушав предложения командиров, главком принял "необходимые решения для обеспечения наших войск необходимыми материально-техническими средствами, повышения устойчивости и эффективности обороны".
"Спасибо каждому и каждой из Сил обороны за стойкость и самоотдачу. Работаем на Победу. Слава Украине!" – подытожил генерал.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, российские власти стараются заставить молчать Z-блогеров, пишущих о ситуации на Курщине, на фоне заявлений Украины о намерениях обменять территорию этого российского региона на оккупированные украинские земли. В РФ пропагандистов, писавших о продвижении Украины, могут обвинить в "дискредитации российской армии".
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