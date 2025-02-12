Российские власти хотят заставить Z-блогеров молчать о линии фронта на Курщине: в ISW объяснили, чего боится Кремль

Российские власти стараются заставить молчать Z-блогеров, пишущих о ситуации на Курщине на фоне заявлений Украины о намерениях обменять контролируемую территорию этого российского региона на оккупированные территории Украины. В РФ пропагандистов, писавших о продвижении Украины, могут обвинить в "дискредитации российской армии".

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Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW). Аналитики также добавили, что украинское наступление на Курщине сорвало планы российского командования на проведение наступательной операции с целью отбить Суджу.

На фоне усиления давления на Россию по поводу предстоящего обмена подконтрольной Украине части Курской области на оккупированные украинские земли, в РФ власти пытаются заставить замолчать "военкоров", рассказывающих об актуальной линии фронта в этом российском регионе.

Так, сразу несколько российских Z-блогеров, регулярно критикующих то, как российская армия воюет против Украины, за последние два дня пожаловались, что неназванные лица призывают российские власти предъявить им обвинения в дискредитации российских военных – после того, как они рассказали о недавнем продвижении украинских войск на юго-восток от Суджи.

Пропагандисты также утверждали, что российское военное командование преследует их за публикацию информации об успешных украинских атаках возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки, а один из них даже заявил, что недавние украинские атаки заставили российское военное командование отложить планы предстоящей наступательной операции в этом районе.

"Последнее утверждение указывает на то, что российское военное командование, возможно, планировало провести наступательную операцию, чтобы захватить Суджу, узел транзита газа и сам город, который контролируют украинские силы в Курской области", – предположили в ISW.

Аналитики считают, что стремление военного командования РФ взять под контроль сообщения о ситуации на Курщине связано с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что Украина планирует использовать контроль над частью региона как аргумент на предстоящих мирных переговорах.

В частности, накануне в интервью The Guardian он заявил, что намерен использовать контролируемую Украиной территорию в Курской области, чтобы обеспечить возвращение оккупированной Россией украинской территории или "нечто другое" на будущих мирных переговорах.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно вернуть все оккупированные территории и не стал уточнять, какая именно территория может быть обменена на выход украинских войск с Курщины.

И именно такого обмена российский диктатор Владимир Путин стремится избежать, потому что не хочет отдавать захваченное.

"Президент России Владимир Путин, вероятно, намерен изгнать Украину из Курской области или по крайней мере с Суджи до начала мирных переговоров во избежание обмена оккупированной украинской территории на российскую", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, как Украина и Россия модернизируют применение дронов и спрогнозировали, как это повлияет на поле боя.

Также аналитики 10 февраля констатировали, что украинские войска продвинулись на Курщине и в районе Волчанска.

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