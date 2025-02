Украинские войска продвинулись на Курщине и в районе Волчанска: анализ ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись юго-восточнее Суджи на фоне боев, продолжающихся в Курской области РФ. Также у защитников есть успехи на Харьковской направлении.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 9 февраля. Там вновь перечислили подразделения российской армии, которые противостоят ВСУ на Курщине.

По данным аналитиков, ссылающихся на геолокационные кадры, в рамках Харьковского направления украинские войска продвинулись вблизи Волчанска на фоне того, когда и оккупанты проводили атаки в районе города 8 и 9 февраля.

Российские провоенные блогеры ничего не комментировали об этих боях, но заявили, что на этом же направлении, а именно в окрестностях Липцев, действуют диверсионно-разведывательные группы ВС РФ.

На территории Курщины ВСУ совершили механизированные атаки юго-восточнее Суджи в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что украинские силы прошли вперед вдоль трассы 38K-028 Суджа – Обоянь юго-западнее Русской Конопельки.

На этом фоне российские блогеры продолжали делать противоречивые заявления о ситуации в Черкасской Конопельке и Фанасеевке (оба юго-восточнее Суджи). Некоторые утверждали, что ВС РФ частично или полностью оттеснили украинские войска оттуда, в то время как другие жаловались, что на самом деле российская армия не смогла продвинуться во время атак в этом районе.

Сообщается, что подразделения чеченского спецназа "Ахмат" действуют возле Черкасской Конопельки и Уланок, а подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады – юго-восточнее Суджи. Также на Курщине военное командование РФ привлекло операторов БПЛА отряда "Смуглянка", центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" и 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот), подразделения 83-й бригады ВДВ, 34-й мотострелковой бригады и отряда "Анвар спецназ".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Forbes, механизированные подразделения ВСУ воспользовались оперативной паузой российских и северокорейских войск, продвинувшись почти на 5 км до села Фанасеевка в Курской области РФ. Они успешно использовали тактику, ранее приносившую результаты оккупантам, но с собственным уникальным подходом.

