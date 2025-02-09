ВСУ на Курщине успешно использовали тактику окупантов, но с изюминкой – Forbes

Украинские военные успешно использовали тактику, ранее приносившую результаты российским оккупантам, но с собственным уникальным подходом. В ходе контратаки в Курской области ВСУ применили метод быстрого зондирования слабых мест врага с последующей молниеносной атакой.

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Согласно данным Forbes, украинские механизированные подразделения воспользовались оперативной паузой российских и северокорейских войск, продвинувшись почти на 5 км до села Фанасеевка. Это впечатляющий результат, учитывая современные реалии фронта, где постоянное наблюдение беспилотников и недостаток бронетехники затрудняют любые масштабные прорывы.

В отличие от российской тактики, предполагающей использование "одноразовой пехоты" для обнаружения слабых мест, ВСУ, вероятно, привлекли хорошо подготовленные группы спецназовцев для сбора критической разведки перед атакой. Это позволило украинским военным нанести удар с минимальными потерями.

Важным отличием между российским и украинским вариантами этой штурмовой тактики является то, что у россиян – большое количество войск, а у украинцев – нет. Следовательно, украинцы, вероятно, используют другой подход к зондированию российских линий перед главной атакой.

Украина имеет преимущество в беспилотниках и действительно помогает, но, как пишет Forbes, присутствие украинских групп специального назначения в районе самых успешных украинских атак может также намекать на еще одно украинское преимущество – разведка проводится профессионально, а пехоту не отправляют на смерть.

В Курской области РФ базируется 73-й центр специального назначения ВМС Украины, в том числе близ стартовой позиции для недавнего контрудара на Фанасеевку. Задачей центра, как говорится в документе, является "сбор важных разведывательных данных о вражеских силах".

Как подчеркивают журналисты, хорошо подготовленные украинские спецназовцы имеют больше шансов выжить во время рискованной разведывательной миссии, чем неподготовленные российские призывники, которые, возможно, подписали свои контракты всего за несколько недель до этого.

Пока неясно, сможет ли украинская пехота удержаться в Фанасеевке. Их позиции в лесу неподалеку от села уже два дня подвергаются неустанному обстрелу российскими беспилотниками и артиллерией.

Но чтобы пройти так далеко, как им удалось, украинцы сделали то, что обычно делают россияне: исследовали вражеские линии на предмет слабых мест, а затем разворачивали быстро двигавшиеся группы бронетехники, чтобы перебросить пехоту на новые позиции за начальную линию столкновения. Смогут ли украинцы консолидировать свой прогресс, зависит от того, прибудет ли больше пехоты достаточно быстро, чтобы защититься от российских контратак.

В Forbes добавили, что российские войска совершенствовали тактику "разведывания, а затем штурм", возглавляемую пехотой, но использовали скоростные машины, а украинские мины, беспилотники, артиллерия и противотанковые ракеты сделали массированные механизированные нападения непрактичными, если не суицидальными.

Россияне, имея на многих участках фронта преимущество в живой силе в соотношении три или более, отправляют небольшие группы пехоты в украинские линии, явно предполагая, что большинство из них не вернется, но, очевидно, надеясь, что некоторые из них все же смогут выполнить задачи и выявить пробелы в украинской обороне.

"Одноразовая пехота первая, кто будет использован", – отметили в Королевском институте объединенных служб в Лондоне, добавив, что эти группы будут уничтожены оборонительным огнем, но российские силы будут направлять последовательные группы вперед на одной линии приближения. "Украинские силы должны постоянно защищать свои позиции от последующих волн, тратя боеприпасы, обнажая места расположения своих оборонных позиций и истощая личный состав".

Если российская живая сила превысит огневую мощь Украины, россияне могут взять под контроль ослабленные украинские позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска 6 февраля продвинулись на Курщине. Тем временем в России пытались убедить, что остановили продвижение Сил обороны юго-западнее Суджи.

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