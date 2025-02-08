Силы обороны продвинулись на Курщине, российские войска провели контратаки: анализ ISW

Украинские войска 6 февраля продвинулись на Курщине. Тем временем в России пытались убедить, что остановили продвижение Сил обороны юго-западнее Суджи.

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В то же время российские "военкоры" не могут определиться с тем, кто контролирует Черкасскую Конопельку, а в командовании российских подразделений, контролировавших этот участок фронта, полетели первые головы. О ситуации рассказали в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что украинские войска продвинулись 6 февраля юго-восточнее Суджи: речь идет о продвижении вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь и в полях восточнее Фанасеевки (юго-восточнее Суджи). Это подтверждают геолокационные кадры.

А вот в российском информпространстве вокруг событий на Курщине царит смятение. Большинство российских "военкоров" убеждали, что российские войска якобы отразили все украинские атаки 6 и в ночь на 7 февраля. Однако некоторые из них признавали, что Силы обороны удерживают некоторые позиции возле Черкасской Конопельки (к северу от Фанасеевки), Фанасеевки и Уланок (восточнее Фанасеевки).

Один из прокремлевских военных блогеров также утверждал, что в окрестностях Махновки (юго-восточнее Суджи) продолжаются бои, но украинские войска не начинали новых атак возле Черкасской Конопельки в течение дня 7 февраля.

В вопросе же, кто контролирует Черкасскую Конопельку, к согласию российские пропагандисты так и не пришли.

"Российские военные блогеры продолжали высказывать противоречивые заявления о ситуации в Черкасской Конопельке. Некоторые из них утверждали, что украинские силы захватили населенный пункт, а другие уверяли, что украинские силы обошли населенный пункт или что российские войска отбили населенный пункт. ISW не может независимо проверить российские заявления о ситуации в Черкасской Конопельке", – отмечено в материале.

Также аналитики обратили внимание на заявление одного из российских военных блогеров о том, что войска РФ якобы эффективно используют оптоволоконные беспилотники FPV для противодействия атакующим украинским силам в этом районе.

Согласно данным минобороны РФ, к юго-востоку от Суджи с российской стороны задействованы подразделения 11-й отдельной воздушно-десантной бригады РФ, 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ, 40-й отдельной морской пехотной бригады. но-штурмовой бригады "Ветераны", а также батальон специального назначения "Арбат" (51-я общевойсковая армия), бывший 1-й армейский корпус "ДНР", а также операторы беспилотников российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон".

"Российские военные блогеры широко приписывали операторам беспилотников чеченского спецназа "Ахмат" защиту от украинских атак 6 и 7 февраля и жаловались, что МО России не признало чеченских операторов беспилотников", – отметили в ISW.

При этом аналитики обратили внимание на опосредованное подтверждение успехов украинских войск на Курщине и в частности в районе Черкасской Конопельки: накануне российские источники начали сообщать об устранении командира 11 воздушно-десантной бригады РФ, которого в российском минобороны обвинили в недостаточном укомплектовании и защите российских позиций у Черкасской Конопельки, а в российском сегменте Telegram – в широком перечне "грехов", от лжи относительно успехов его бригады на Курщине – до "бегства" с позиций.

Напомним, накануне в ISW оценили ситуацию в Курщине и объяснили, как КНДР использует свой союз с Россией. Пхеньян, недавно временно выведший свои силы из-за потерь, продолжает рассматривать войну в Украине как испытательный полигон для совершенствования своих ракетных технологий и более широкого военного потенциала.

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