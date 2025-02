В ISW объяснили, как Украина и Россия модернизируют применение дронов и как это повлияет на поле боя

Украина объявила о новом проекте "Линия беспилотников" в рамках текущих усилий по интеграции беспилотных и наземных операций на фронте. Такие усилия страны значительно отличаются от попыток России централизовать свои подразделения операторов БПЛА.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 10 февраля. По мнению аналитиков, бюрократизация такого процесса в стране-агрессоре как раз усложнит оккупантам способность вовремя воспользоваться предоставленными им инновациями на поле боя.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что военные "наращивают" пять существующих полков и бригад беспилотников в ВСУ и объединят пехоту и дроны в единую ударную систему. Это позволит создавать зоны поражения глубиной от 10 до 15 километров, будет обеспечивать подразделениям Сил обороны постоянную поддержку с воздуха и пехотное прикрытие, а также выявлять и уничтожать российские силы до того, как они смогут подойти к украинским позициям.

В Сухопутных войсках ВСУ добавили, что расширение пяти существующих подразделений БПЛА является лишь первым этапом проекта Drone Line.

Аналитики предположили, что он формализует и оказывает дополнительную поддержку текущим усилиям Украины по расширению беспилотных частей и улучшению их координации с другими полками и бригадами, при этом сохраняя регулярные подразделения и подразделения БПЛА отдельно, чтобы поддерживать более быструю боевую и технологическую адаптацию и инновации.

"Усилия Украины по интеграции операций беспилотников с наземными операциями значительно отличаются от попыток России централизовать подразделения БПЛА. Усилия РФ направлены на увеличение возможностей дронов путем расширения государственного контроля над операторами и разработчиками БПЛА и усиления их инкорпорации в российскую военную бюрократию", – оценил ISW.

Там напомнили, что российские военные предприняли усилия по централизации операторов и разработчиков беспилотников осенью 2024 года, расформировав неофициальные отряды БПЛА и изъяв специалистов по дронам из регулярных воинских частей. Затем они были избирательно реорганизованы, чтобы сформировать новые беспилотные подразделения под контролем минобороны и централизовать их активы.

Сообщается, что в январе 2024-го минобороны РФ также создало свой первый отдельный полк беспилотных систем на уровне военного округа, а это еще больше подчеркивает текущие усилия по централизации и бюрократизации контроля над операциями БПЛА оккупантов.

"Усилия России по централизации и реорганизации подразделений беспилотников и монополизации процессов производства и закупки дронов могут усложнить способность российских сил быстро внедрять инновации и адаптировать новые технологии и методы ведения боя в кратко- и среднесрочной перспективе", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в небе над зоной боевых действий произошел необычный и увлекательный поединок между украинским ударным БПЛА и вражеским дроном-разведчиком. Во время столкновения беспилотник отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" НГУ выдержал удар и сразу нанес критические повреждения оппоненту, продолжив свою миссию.

