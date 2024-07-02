Агент ФСБ, готовивший ракетный удар по железной дороге в Винницкой области, получил 15 лет тюрьмы

В Винницкой области наказали предателя, который помогал российским террористам готовить ракетный удар по железной дороге в Винницкой области. За сотрудничество с врагом мужчина получил 15 лет тюрьмы.

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Также своими действиями злоумышленник помогал россиянам атаковать энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По указанию российской спецслужбы мужчина готовил серию ракетно-дроновых ударов по объектам инфраструктуры. Для выполнения задач агент ФСБ пытался установить локации узловых станций, по которым двигались военные эшелоны ВСУ.

Кроме того, следствие установило, что предатель собирал информацию о техническом состоянии подстанций, снабжающих электричеством объекты железнодорожной инфраструктуры. Полученные разведданные преступник должен был передать своему российскому куратору через анонимный почтовый ящик. Отчет предусматривал координаты потенциальных целей с их фото и текстовыми разъяснениями.

За помощь в нанесении ракетных ударов по Украине российские оккупанты обещали предателю перечислить 100 тыс. рублей на приобретение авто. Также злоумышленник надеялся, что позже российская спецслужба "эвакуирует" его на территорию России.

Служба безопасности своевременно уличила агента ФСБ, задокументировала его преступную деятельность и задержала на попытке передачи разведданных. По данным следствия, вражеским приспешником оказался 57-летний местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае 2023 года.

В поле зрения ФСБ мужчина попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые распространял на собственной странице в соцсети "Одноклассники". Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности выявила и обезвредила очередную агентурную группу ФСБ РФ. Злоумышленники по заданию оккупантов разведывали локации систем ПВО, защищающих Одессу и пригород облцентра.

Ранее сообщалось, что СБУ идентифицировала боевика "ДНР", во время оккупации Харьковщины изнасиловавшего женщину. Насилие преступник совершил, нанеся побои жертве и угрожая ей смертью.