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Агентам ФСБ, которые "под прикрытием" УПЦ МП, проводили диверсии против Украины, грозит суровое наказание подробности и фото

Надежда Данищук
War
2 минуты
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Агентам ФСБ, которые 'под прикрытием' УПЦ МП, проводили диверсии против Украины, грозит суровое наказание подробности и фото

В Киеве перед судом предстанут четыре агента ФСБ в рясах. Они под прикрытием православной церкви московского патриархата проводили информационные диверсии против Украины. Среди фигурантов дела – клирик киевского храма УПЦ МП.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что обвинительные акты в отношении четырех задержанных уже направлены в суд, фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Как установило расследование, обвиняемые входили в состав одной из крупнейших агентурных сетей ФСБ, действовавшей в Украине с начала полномасштабной войны. Благодаря оперативному реагированию СБУ вражеский центр нейтрализовали в начале его подрывной деятельности против Украины", – сообщили в СБУ.

Агентам ФСБ, которые "под прикрытием" УПЦ МП, проводили диверсии против Украины, грозит суровое наказание подробности и фото

Обвиняемый клирик УПЦ МП, принадлежавший к агентурному аппарату ФСБ, координировал трех сообщников – "политических экспертов". Те через каналы в telegram, официальные сайты разных епархий УПЦ МП и в facebook распространяли нарративы окупантов, находясь в Киеве.

Агентам ФСБ, которые "под прикрытием" УПЦ МП, проводили диверсии против Украины, грозит суровое наказание подробности и фото

"В своих материалах они оправдывали войну РФ против Украины и подстрекали к межконфессиональной ненависти в нашем государстве", – добавляют в сообщении.

Все четыре подозреваемых были задержаны в марте этого года.

Также идет специальное досудебное расследование относительно еще 10 участников группы, они сейчас скрываются за границей.

Агентам ФСБ, которые "под прикрытием" УПЦ МП, проводили диверсии против Украины, грозит суровое наказание подробности и фото

На основании собранных доказательств задержанных обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации); ч.

4 ст. 28, ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

ч. 4 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области СБУ задержала священника УПЦ МП, который был российским агентом и готовил удар по эшелонам ВСУ. Ему и его сообщнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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