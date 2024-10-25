Агентам ФСБ, которые 'под прикрытием' УПЦ МП, проводили диверсии против Украины, грозит суровое наказание подробности и фото

В Киеве перед судом предстанут четыре агента ФСБ в рясах. Они под прикрытием православной церкви московского патриархата проводили информационные диверсии против Украины. Среди фигурантов дела – клирик киевского храма УПЦ МП.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что обвинительные акты в отношении четырех задержанных уже направлены в суд, фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Как установило расследование, обвиняемые входили в состав одной из крупнейших агентурных сетей ФСБ, действовавшей в Украине с начала полномасштабной войны. Благодаря оперативному реагированию СБУ вражеский центр нейтрализовали в начале его подрывной деятельности против Украины", – сообщили в СБУ.

Обвиняемый клирик УПЦ МП, принадлежавший к агентурному аппарату ФСБ, координировал трех сообщников – "политических экспертов". Те через каналы в telegram, официальные сайты разных епархий УПЦ МП и в facebook распространяли нарративы окупантов, находясь в Киеве.

"В своих материалах они оправдывали войну РФ против Украины и подстрекали к межконфессиональной ненависти в нашем государстве", – добавляют в сообщении.

Все четыре подозреваемых были задержаны в марте этого года.

Также идет специальное досудебное расследование относительно еще 10 участников группы, они сейчас скрываются за границей.

На основании собранных доказательств задержанных обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации); ч.

4 ст. 28, ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

ч. 4 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области СБУ задержала священника УПЦ МП, который был российским агентом и готовил удар по эшелонам ВСУ. Ему и его сообщнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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