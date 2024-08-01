Готовил удар по эшелонам ВСУ: СБУ задержала священника УПЦ МП, бывшего российского агента. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области священника УПЦ (МП), настоятеля одного из Харьковских храмов, который был агентом ГРУ РФ и готовил удар по эшелонам ВСУ, а также его сообщника. Обоим грозит до 12 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что спецслужба задержала двух агентов, однако главный фигурант именно священнослужитель. Его россияне завербовали еще до полномасштабного вторжения.

Клирик общался с кураторами дистанционно. Как выяснило следствие, получил задачу собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины. Для этого задержанный привлек своего знакомого работника Укрзалізниці, который предоставил предателю доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия, а также места разгрузки поездов Сил обороны.

Вражеские агенты передавали информацию через анонимные чаты в мессенджере. Россияне собирались нанести огневое поражение по указанным координатам.

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеских приспешников и благодаря этому сорвала планы агрессора. После оперативной комбинации оба фигуранта были задержаны в собственных домах", – отметили в СБУ.

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

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