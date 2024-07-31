СБУ задержала 17-летнего агента ФСБ, который пытался сжечь здание ТЦК в Винницкой области. Фото

В Виннице Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента ФСБ, пытавшегося поджечь одно из админзданий ТЦК. Контрразведчики СБУ поймали его с поличным после того, как он бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и зафиксировал возгорание на камеру своего телефона.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, злоумышленником оказался 17-летний одессит, попавший в поле зрения ФСБ весной этого года из-за поисков быстрого заработка в интернете.

На одном из таких сайтов он опубликовал свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы. За деньги ему предложили поджигать объекты военной инфраструктуры и автомобили украинских защитников.

После выполнения "тестовых" задач, заключавшихся в фотографировании локаций Сил обороны в портовом городе, оккупанты отправили своего приспешника в Винницкую область. Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК. После этой задачи он должен был продолжить серию поджогов в Житомире.

Однако Служба безопасности сорвала эти планы. Во время обысков у злоумышленника была изъята самодельная зажигательная смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и связи с агрессором.

На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с полицией Киевщины задержали в регионе двух поджигателей, успевших уничтожить три военных и волонтерских авто. Злоумышленниками оказались житель Черкасщины и его сожительница.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении группе предателей, взятых в плен на передовой. Отмечается, что они добровольно пошли на службу к оккупантам.