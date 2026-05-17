Агенты 'АТЕШ' пошатнули систему ПВО на подступах к Москве

В военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" заявили о серии диверсий, подорвавших противовоздушную оборону Московской области РФ. Агенты движения нарушили работу нескольких вышек связи на территории области.

На них размещались модули РЭБ, способные выявлять украинские БпЛА, передавать данные и координировать работу различных подразделений системы ПВО. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили, что смогли ослабить противовоздушную защиту Подмосковья.

"Агенты нашего движения нарушили работу нескольких вышек связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области. На этих объектах размещались модули РЭБ, обеспечивавшие контроль низколетящих целей, передачу данных и координацию между подразделениями системы ПВО", – отмечено в сообщении.

В движении утверждают, что "после диверсии система ПВО на ближних подступах к Москве потеряла часть точек наблюдения".

"Без этих устройств данные о низколетящих целях перестают поступать вовремя — скорость реагирования падает, а часть маршрутов остаётся без прикрытия. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" – заверили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Силы обороны массированно атаковали Москву и Подмосковье. Из разных частей области поступали сообщения о взрывах и пожарах, сообщалось о вероятных прилетах по Московскому НПЗ, нефтеналивной станции, производствах микроэлектроники и ракет, падении дрона в районе аэропорта "Шереметьево".

Местные власти назвали атаку "самой массированной за последний год", заявили о погибших и раненых, а также обвинили Украину в ударах по жилым домам. Однако кадры с работой российской ПВО в Московской области подтверждают: прилеты по многоэтажкам – дело рук отнюдь не украинских воинов.

