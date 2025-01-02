Агенты 'Атеш' провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области. Фото и видео

Агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России. Там вспыхнул пожар, который доставил россиянам проблем.

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Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Также опубликованы кадры "бавовны" в районе н. п. Старая Торопа.

По словам диверсантов, этот участок пути используется для снабжения оккупантов на фронте боеприпасами с 23-го и 107-го арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры.

Отмечается, что на 107-м арсенале ГРАУ, расположенном в Торопце и занимающем площадь около 5 кв. км, хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для артиллерии большого калибра и боеприпасы для РСЗО, такие как "Смерч" и "Град".

23-й арсенал ГРАУ, находящийся в 16 км к югу от Торопца, меньший по площади, но хранит значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для минометов, а также противотанковых ракет и управляемых снарядов.

В "Атеш" подчеркнули, что эти арсеналы обеспечивают значительную часть логистики для войск РФ на линии фронта. Поэтому проведенная диверсия затруднила отправку боеприпасов, нарушив важную линию снабжения.

"Повреждение железной дороги лишает врага возможности оперативно восстанавливать свои ресурсы на передовой. Мы продолжаем наносить удары по ключевой инфраструктуре оккупантов и приглашаем всех, кто готов присоединиться к нашей борьбе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года в поселке Октябрьской Тверской области РФ ударные дроны атаковали 23-й военный арсенал ГРАУ министерства обороны страны-агрессора. После взрывов началась детонация боеприпасов.

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