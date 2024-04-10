Агенты 'Атеш' разведали базу российских военных в Кронштадте и сделали намек на 'бавовну'. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку базы военно-морских сил РФ в порту Кронштадта. Там, на острова Котлин, базируется 3 отдельный дивизион подводных лодок и 105 бригада кораблей охраны водного района.

На данный момент в порту нет гражданских судов, поэтому, считают в "Атеш", пришла пора навестить этот объект "бавовне". Подробности опубликованы в Telegram-канале движения.

"Агенты "АТЕШ" побывали на острове Котлин и проверили, как обстоят дела в порту Кронштадта. Как нам известно, в городе базируется 3 отдельный дивизион подводных лодок и 105 бригада кораблей охраны водного района. Также, по нашей информации, из порта полностью пропали гражданские суда. У причалов пришвартованы только военные, камуфлированные серым цветом. Исключением является только белый гражданский буксир, который в зимнее время, ходил по кругу гавани, чтобы разбивать лед", – отмечено в сообщении.

Агенты "Атеш" напомнили о том, что в декабре 2022 года на территории Кронштадтского морского завода горело одно из судов. Тех, благодаря кому это произошло, российские силовики так и не нашли.

"Мы считаем, что пора устроить небольшую "прожарку" балтийскому флоту", – многозначительно добавили в движении.

Там также отметили, что средств ПВО на острове не замечено. И призвали тех, кто живет неподалеку от порта и хочет помочь российским кораблям в нем "согреться", связываться с координаторами движения: @Wladimir_atesh_ua⁩.

Напомним, ранее стало известно, что агенты "Атеш" обнаружили базу материально-технического обеспечения ЧФ в Севастополе. На территории наблюдается постоянное движение грузовой техники, а также отмечено наличие смотровых башен вдоль периметра, что свидетельствует о постоянном контроле над объектом. Все данные переданы Силам обороны.