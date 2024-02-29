Агенты 'Атеш' разведали место размещения российских РЛС в Севастополе: данные передали силам обороны. Фото

Партизаны обнаружили на территории временно оккупированного Россией Севастополя два радиолокационных комплекса 5Н87 оккупационных российских войск. Системы расположены в районе аэродрома "Бельбек", где захватчики держат свою тактическую авиацию.

Эти РЛС являются ценными для россиян, поскольку они контролируют воздушное пространство над аэродромом и передают данные средствам ПВО оккупантов. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщили в Telegram-канале "Атеш".

"Наши агенты в ходе разведки аэродрома "Бельбек" обнаружили два радиолокационных комплекса 5Н87, которые смотрят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО. Но как показывает практика, советские комплексы не сильно спасают аэродром от поражения", – говорится в сообщении.

Кроме того, около аэродрома партизаны обнаружили ремонтную базу, а также место стоянки военной техники российской армии.

В "Атеш" добавили, что передали более подробную информацию Силам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, госпиталь во временно оккупированном Севастополе до отказа забит ранеными оккупантами. После недавних штурмов войск РФ на Авдеевском направлении и на Запорожье искалеченных оккупантов в Крым везут практически круглосуточно.