Агенты движения "Атеш" заявили об успешной диверсии в тылу России – в Новосибирске была уничтожена вышка связи, которая использовалась в военных целях вблизи авиабазы Толмачево. Вывод объекта из строя существенно затруднил управление подразделениями ВС РФ и работу разведывательных систем в регионе.

О проведении операции сообщило движение "Атеш" в своем официальном Telegram-канале. Также обнародовано видео с места происшествия.

По информации "Атеш", уничтоженная башня связи обслуживала сразу несколько военных формирований, базирующихся на авиабазе Толмачево. Среди них – 337-й отдельный вертолетный полк, отдельная авиационная эскадрилья Росгвардии и авиационная комендатура, ответственная за логистику и координацию полетов.

В движении сопротивления отмечают, что башня играла не только коммуникационную, но и разведывательную роль – через нее осуществлялся сбор и прослушивание информации в регионе. Потеря такого объекта, по оценке агентов, снижает возможности российского командования оперативно управлять силами и реагировать на угрозы.

Также известно, что местные власти не обнародовали информацию об инциденте, что, по мнению представителей "Атеш", свидетельствует о попытках скрыть уязвимость военной инфраструктуры в глубоком тылу РФ.

В движении заявили, что будут продолжать операции на территории России, подчеркивая отсутствие "безопасных зон" для военных объектов. В то же время "Атеш" призывает желающих присоединяться к движению, обещая анонимность и вознаграждение за важную информацию.

