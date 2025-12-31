Поднялся черный дым: в Ярославской области пожаловались на атаку на нефтебазу. Видео

Утром 31 декабря в Ярославской области РФ прогремели взрывы. После налета БПЛА на регион начался пожар в микрорайоне Копаево города Рыбинск.

По предварительным данным, целью атаки беспилотников стала нефтебаза. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Последствия удара

Губернатор Ярославской области Михаил Евравев заявил, что воздушная тревога в регионе была объявлена около 6:00 утра. Однако о последствиях атаки чиновник ничего не сообщал.

В свою очередь местные жители опубликовали видео с последствиями дроновой атаки по региону. По предварительной информации, БПЛА попали в нефтебазу в микрорайоне Копаево города Рыбинск.

В результате атаки на территории предприятия начался сильный пожар. Целью удара стала Рыбинская нефтебаза, которая является важным логистическим узлом в системе обеспечения топливом Ярославской области и соседних регионов РФ.

Нефтебаза обеспечивает топливом сеть АЗС "Газпромнефть" в Ярославской области, а также осуществляет оптовую отгрузку сторонним контрагентам. Благодаря своему расположению, она является стратегическим объектом для снабжения северных и западных районов области.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед/Герань" в Донецком аэропорту.

Кроме того, в ночь на 26 декабря в российском Волгограде прогремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Атаку беспилотников на Волгоградскую область подтвердили региональные власти, в городе и области объявляли режим беспилотной опасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне появилось подтверждение Генштабом поражения Сызранского НПЗ. Дотянулись украинские воины и до ряда других объектов врага.

