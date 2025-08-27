Агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге под Самарой: появились подробности операции. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" сообщили об успешной диверсии на железной дороге, которую они провели против российского военно-промышленного комплекса в Самарской области. Эта ветка является стратегической, поскольку по ней оккупанты перевозят грузы предприятий оборонной промышленности.

Об этом партизанское движение сообщило в своем Telegram-канале. Также партизаны обнародовали соответствующее видео.

По данным организации, их агенты уничтожили релейный ящик на железнодорожном участке вблизи Самары.

Последствия партизанской диверсии для РФ

В результате подрыва было задержано движение грузовых поездов в направлении промышленной зоны, где расположена Новокуйбышевская нефтехимическая компания (НКК), которая производит компоненты для взрывчатых веществ.

В "Атеш" напомнили, что ранее этот объект уже подвергался ударам Сил обороны Украины. И партизаны усилили этот эффект.

Партизаны также отметили, что предприятия российского ВПК, которые обеспечивают потребности оккупационной армии РФ, будут оставаться законными целями для них.

"Последствия для них будут все тяжелее, и мы рекомендуем сотрудникам искать новые места работы, пока не поздно. А лучше вступать в наше движение и помогать нашему делу изнутри, так вы сможете ускорить падение преступного путинского режима и получить достойное вознаграждение за свою борьбу", – призвали партизаны "Атеш".

