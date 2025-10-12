Агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге в РФ: по ней враг перебрасывал личный состав и технику. Видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию на железной дороге в РФ. Им удалось нарушить график движения эшелонов с военной техникой и личным составом оккупационной армии.

Под ударом оказался важный для государства-агрессора железнодорожный узел в районе Новочеркасска Ростовской области. Подробности, а также фото и видео с места появились в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили, что смогли "перекрыть логистику оккупантов на южном направлении".

"Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области. Целенаправленным воздействием на систему управления движением был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом", – отмечено в сообщении.

Атакованный участок российской железной дороги крайне важен для обеспечения способности оккупационных войск продолжать войну против Украины.

"Данный железнодорожный узел является ключевым для переброски боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление. Именно через Новочеркасск оккупанты осуществляют регулярные поставки снарядов для артиллерии и ракет для систем залпового огня", – заявили в "Атеш".

В движении уверены, что действия агентов создали для оккупантов серьезные трудности.

"Сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок. Нарушение графика перевозок напрямую скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей", – заявили в "Атеш", заверив, что продолжат разрушать тыловую инфраструктуру врага – в частности, и на его территории.

Ранее OBOZ.UA писал, что агенты "Атеш" в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском. В движении уверяют, что партизаны вклинились в ряды 82-го мотострелкового полка ВС РФ и накануне наступления передали критически важные данные о подготовке штурма.

