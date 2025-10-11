Агенты 'Атеш' в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском

Участники движения сопротивления "Атеш" помогли сорвать наступление российских оккупационных войск на севере Харьковской области. Партизаны вклинились в ряды 82-го мотострелкового полка ВС РФ и не допустили наступление врага под Волчанском.

Накануне наступления агенты передали критически важные данные о подготовке штурма. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности операции

Источники в 82-м мотострелковом полку передали информацию о подготовке вражеского наступления в лесном массиве под Волчанском. Агенты сообщили точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест сосредоточения живой силы.

Переданная информация включала расположение огневых точек, маршруты подвоза боеприпасов и график смены подразделений. Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям. В результате спланированное оккупантами наступление было сорвано еще до его начала.

Также партизаны подчеркнули, что такая операция доказывает важность агентурной работы. При этом участники движения отметили, что даже в элитных подразделениях вражеской армии находятся те, кто готов помочь Украине за справедливое вознаграждение.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают наносить потери российской оккупационной армии. В частности, недавно под Вовчанском на Харьковщине удалось поразить место запуска российских ударных беспилотников.

