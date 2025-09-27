Дистанционная зачистка: пограничники поразили место запуска дронов РФ возле Волчанска. Видео

Украинские защитники продолжают наносить потери российской оккупационной армии. В частности, недавно под Вовчанском на Харьковщине удалось поразить место запуска российских ударных беспилотников.

Нанести точный удар удалось благодаря артиллеристам и операторам БпЛА пограничной бригады "Гарт". Соответственно, об успехе на Южно-Слобожанском направлении доложили в Госпогранслужбе.

"Артиллерийскими расчетами и разведывательно-ударными группами БпЛА пограничников было поражено место запуска беспилотников противника, средства связи, грузовик, перевозивший личный состав и боекомплект. Обезврежены семь оккупантов", – отметили пограничники.

В свою очередь операторы БпЛА РУБпАК "Прайм" на этом же, Северо-Слобожанском направлении нанесли удар по российской армии. В результате атаки уничтожена группа вражеской пехоты и ликвидированы блиндажи и укрепленные позиции россиян.

О ком речь

Бригада Гвардии наступления "Гарт" – это 1-й Донецкий пограничный отряд. Девиз бригады "Гарт" – "Встречаем первыми!", и этот лозунг подходит пограничникам как нельзя лучше, ведь именно они во все времена первыми встречали врага, сдерживали его нападение и препятствовали захватническим планам.

Подразделение РУБпАК "Прайм" – это группа операторов ударных беспилотных авиационных комплексов в составе 5-го пограничного отряда Госпогранслужбы. Подразделение действует на Северо-Слобожанском направлении, наносит точные удары по вражеским позициям, технике и живой силе, используя новейшие беспилотными преимущественно украинского производства (такие как "Дартс").

