Техника взлетела в воздух: морпехи показали, как уничтожают логистику в тылу врага на Херсонщине

Украинские военные продолжают уничтожать логистику российских захватчиков глубоко в их тылу – на оккупированной части территории Херсонской области. На этот раз под прицел беспилотников наших воинов попали грузовик и легкая автомобильная техника врага.

Об этом рассказали на странице 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины в Facebook. Там также опубликовали кадры ударов по врагу.

Вражеский транспорт и технику поразили воины 426-го отдельного батальона беспилотных систем 30-го КМП.

Кроме грузовика и машин, в их поле зрения также попала скрытая позиция вражеской артиллерии. Она также была уничтожена точными ударами.

"Каждый день уничтожаем российских оккупантов!" – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска активно концентрируют штурмовые группы вблизи населенного пункта Дачи на левобережье Херсонщины. Их цель – установить контроль над стратегически важными позициями возле Антоновских мостов.

