Летят дальше, несут больше: что известно о FPV-дронах с крыльями "Дартс" украинского производства. Фото

Украинские военные активно используют новый тип беспилотников – самолеты-камикадзе "Дартс", являющиеся гибридом FPV-дрона и авиамодели. Они просты в производстве, стоят около 1000 долларов, но позволяют поражать цели на расстоянии до 50 км и несут больший боезаряд, чем классические коптеры.

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Расчет 413-го отдельного батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ работает с этими аппаратами на восточном фронте. Журналисты проекта Радио Свобода (Донбасс Реалии) пообщались с бойцами и узнали, как работает "Дартс" и что делает его эффективным.

Дрон "Дартс" имеет вид серого пенопластового самолета, собранного из фанеры, армированного скотча и минимального набора электроники. Боец с позывным "Продюсер" рассказал, что его изготовление и запуск занимают немного времени, а главное – не требуют больших средств.

"Это пенопласт, фанера и какая-то специальная краска. И наш любимый армированный скотч. И все. Это обычная авиамодель", – прокомментировал боец о том, что он собирает.

У "Дартса" - обычная FPV-система управления, но благодаря крыльям он способен лететь значительно дальше. Это позволяет поражать цели далеко в тылу врага.

По словам военного, есть подобные дроны за 17-20 тысяч долларов, а украинский за тысячу, и работает не хуже. "Это очень интересная новинка для меня лично, потому что это уже не просто коптер – это уже целое крыло. Здесь немного другая механика, нужно учитывать всю аэродинамику, порывы ветра", – делится опытом "Продюсер".

Дальность полета крыла - 40-50 км, в то время, как обычные FPV-дроны работают преимущественно на глубину до 10 км.

"Крыло на самом деле может нести гораздо больше боевой части, чем FPV-шка обычная, поэтому мы заняли такую нишу, в которой FPV-шка может дотянуться, но не может нанести такой большой вред как, например, наше средство", – отметил оператор БПЛА.

Оператор БПЛА "Солнышко" объяснил, что "Дартс" не только летит дальше, но и несет более мощный боезаряд. Такие дроны используют для уничтожения артиллерии, позиций связи, вражеских операторов дронов и даже для психологического давления. По словам военных, каждый пятый борт точно поражает цель, другие же – долетают и заставляют противника прятаться.

Среди последних успешных миссий – уничтожение пушки МСТА-Б. После прямого попадания она уже более двух недель не используется.

Большинство взрывчатых частей дронов изготавливаются самими бойцами: это переделанные мины, гранаты, пластиковые трубы из строительного магазина, начиненные взрывчаткой и обломками. Бойцы признают, что погоня за технологичностью не всегда оправдана – главное, чтобы удар был эффективным.

В боевых условиях дроны сталкиваются с ПВО, РЭБ и погодными трудностями. Чтобы повысить эффективность, "Дартсы" уже оснащают системами донаведения, которые позволяют точнее поражать цели, даже в сложных условиях. По словам "Солнышка", новая версия работает значительно лучше, и обновление систем ожидается в ближайшее время.

"Мы уже начали работать сразу с системами донаведения, но они были немножко недоработаны. Сейчас нам разработчик выкатил обновление. Мы уже начали работать с обновленным донаведением, новой версии. Оно стало значительно лучше. Но нет предела совершенству, как говорится. Поэтому надеемся, что разработчик в будущем ближайшем сделает апдейт и мы будем гораздо эффективнее поражать врага", – рассказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия будет разрабатывать и производить беспилотные надводные дроны в Украине, которые будут использовать Силы обороны страны для борьбы с вторжением РФ. Для этого будут использовать технологии норвежской оружейной компании Kongsberg Defence & Aerospace.

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