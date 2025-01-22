Агенты 'Атеш' устроили диверсию в Донецке: уничтожен военный автомобиль оккупантов. Фото и видео

Украинские партизаны провели очередную успешную диверсию в оккупированном еще с 2014 года Донецке. Под самым носом у захватчиков они сожгли автомобиль оккупантов возле воинской части в городе.

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Авто захватчики использовали для подвоза боекомплекта и личного состава, вместе с ним сгорели и средства РЭБ, которыми был укомплектован транспорт. Как была совершена диверсия, рассказали и показали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Авто оккупантов партизаны сожгли прямо возле воинской части 08802: там дислоцируется оккупационная бригада "Кальмиус", воюющая на Донецком направлении.

"Транспорт был подготовлен для выполнения боевых задач (подвозки бк и личного состава) и укомплектован средствами РЭБ, которые Z-псевдоволонтеры только передали и на которые еле собрали всей Россией. Наш агент выждал удобный момент и уничтожил авто, когда рашисты потеряли бдительность", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" подчеркнули, что машина сгорела полностью: местные пожарные на вызов ехать не спешили.

"Транспорт восстановлению не подлежит — пожарный расчет не приехал вовремя. Скорее всего, местные жители понимали, что это за машина и не хотели мешать ей гореть. Таким образом жители Донецка мстят оккупантам за то, что они сделали с их городом и Украиной", – заявили в "Атеш".

Там добавили, что продолжают активную деятельность как по проведению диверсий, так и по сбору информации для Сил обороны Украины.

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что российские оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте. Так захватчики пытаются защититься от атак беспилотных катеров и диверсионных групп.

Кроме того, россияне возобновили использование старой подземной базы подлодок, ранее функционировавшей как музей.

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