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Оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте: в "Атеше" раскрыли подробности. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,0 т.
Оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте: в 'Атеше' раскрыли подробности. Видео

Российские военные усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте неподалеку от временно оккупированного Севастополя. Данные меры направлены на защиту от атак беспилотных катеров и диверсионных групп.

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Об этом сообщает военное партизанское движение "Атеш". Также стало известно, что оккупанты возобновили использование старой подземной базы подлодок, ранее функционировавшей как музей.

Оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте: в "Атеше" раскрыли подробности. Видео

"Агенты движения "Атеш" зафиксировали, что российские оккупанты в Балаклавской бухте усиливают морские инженерные заграждения, предназначенные для защиты от беспилотных катеров и диверсионных групп. Мы активно ищем слабые места в этой обороне", – говорится в сообщении.

По словам "Атеш", бывший музей, где когда-то была подземная база подлодок, известен как объект 825 ГТС. Это сооружение в Балаклаве является подземным комплексом, способным скрывать подлодки и обеспечивать их ремонт и обслуживание.

Оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте: в "Атеше" раскрыли подробности. Видео
Оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте: в "Атеше" раскрыли подробности. Видео

Партизаны подчеркнули, что собранная информация передается друзьям из Сил Обороны Украины. Так что оккупантам следует ждать сюрпризов.

Оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте: в "Атеше" раскрыли подробности. Видео

Напомним, украинские партизаны зафиксировали военную технику и личный состав в оборудованном под штаб гражданском объекте в г. Евпатория. Оккупанты сознательно пытаются замаскировать его среди гражданской инфраструктуры, чтобы использовать это в провокациях против ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты возводят защитные сооружения и ставят системы противовоздушной обороны вокруг аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму. Таким образом, они пытаются уберечь военные самолеты от ударов Сил обороны Украины.

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