Оккупанты обустроили штаб в гражданском объекте в Евпатории: в 'Атеше' раскрыли цель агрессора. Фото

Армия страны-террористки России в очередной раз нарушила правила ведения войны и создала штаб ВС РФ на территории временно оккупированного Крыма. Захватчики оборудовали гражданский объект под штаб в г. Евпатория.

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Об этом сообщает военное партизанское движение "Атеш". Партизанам также удалось зафиксировать военную технику и личный состав.

"Агент "Атеш" разведал штаб ВС РФ, который они (солдаты РФ) оборудовали в гражданском объекте в Крыму. Оккупанты сознательно пытаются замаскировать его среди гражданской инфраструктуры, чтобы использовать это в провокациях против Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные для перемещений пользуются гражданским транспортом. Партизаны подчеркнули, что такие действия врага являются преступлением и нарушением Женевской конвенции, а также представляют опасность мирному населению.

Напомним, в "Атеш" обнаружили место дислокации 91-й бригады 4-го дивизиона речных катеров ВС РФ на мысе Тарханкут возле населенного пункта Оленевка. На этой базе зафиксированы военные катера, специальная техника, а также личный состав военных РФ. Сейчас там продолжаются подготовительные работы по обслуживанию техники и обучению личного состава, чтобы потом перебросить катера на Херсонское направление.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты создают защитные сооружения и ставят системы противовоздушной обороны вокруг аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму. Такие действия предпринимаются с целью уберечь военные самолеты от ударов Сил обороны Украины.

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