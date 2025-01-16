'Атеш' разведал место расположения дивизиона катеров в Крыму: данные передали Силам обороны. Фото

Украинское движение сопротивления "Атеш" получило новые важные разведывательные данные о расположении российских военных катеров во временно оккупированном Крыму. Агент "Атеш" обнаружил место дислокации 91-й бригады 4-го дивизиона речных катеров ВС РФ на мысе Тарханкут вблизи населенного пункта Оленевка.

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Об этом сообщила пресс-служба "Атеш". Согласно полученной информации, на этой базе размещены военные катера, специальная техника, а также личный состав российских военных.

Сейчас там продолжаются подготовительные работы по обслуживанию техники и обучению личного состава. Оккупанты планируют в будущем перебросить эти катера на Херсонское направление для дальнейших военных действий.

Представители "Атеш" заявили, что продолжают активно следить за перемещениями и планами командования российских сил. Собранную информацию, включая точные координаты и детали технического оснащения, оперативно передали Силам обороны Украины.

"Видимо, до своего назначения эта техника не доберется", – отметили партизаны.

Напомним, ранее в "Атеше" рассказали, что оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта. Захватчики накапливают на полуострове пусковые установки систем С-400 и радиолокационной станции.

В частности, большое скопление средств ПВО зафиксировано в районе аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, который оккупанты активно используют для базирования авиации и логистики в Крыму.

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