Оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Российские войска наращивают системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, при этом ослабляя другие участки фронта. Захватчики накапливают пусковые установки систем С-400 и радиолокационные станции.

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Об этом сообщает военное партизанское движение "Атеш". В его Telegram-канале опубликованы фото и координаты одного из военных объектов РФ на захваченном украинском полуострове.

В частности, агенты провели разведку аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, который оккупанты активно используют для базирования авиации и логистики в Крыму.

Поблизости зафиксировано значительное увеличение систем ПВО, в частности множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.

"Этот объект играет ключевую роль в обеспечении воздушной поддержки и снабжении российских войск на юге Украины. Координаты: 45.120762527, 33.957715465", – говорится в сообщении.

По наблюдениям партизан, российские оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым оголив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных на полуострове.

"Вся собранная информация передана Силам обороны Украины. Наши агенты выполнили задание незаметно, доказав, что оккупантам нельзя чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", – отметили в движении "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны отследили перемещение колонны военной техники ВС РФ возле Джанкоя временно оккупированного Крыма. В ее состав среди прочего входил боекомплект к противовоздушной обороне.

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