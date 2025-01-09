'Атеш' зафиксировал перемещение колонны военной техники вблизи Джанкоя. Фото и видео

Агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" отследили перемещение колонны военной техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму. В состав нее, среди прочего, входил боекомплект к противовоздушной обороне.

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Машины следовали вблизи Джанкоя. Фото и видео перемещения опубликованы в Telegram-канале движения.

"В колонну, помимо личного состава и орудий, входили БК для ПВО, а также большое количество цистерн с топливом", – отмечают партизаны.

На кадрах заметен ряд военных грузовиков и бронемашин, маркированных знаками оккупантов. Среди них есть что-то похожее на символику воздушно-десантных войск РФ.

Часть цистерн с топливом захватчики накрыли маскировочной сеткой, другие двигались без такого "прикрытия".

Партизаны отметили, что всю собранную информацию и детальный маршрут российской колонны уже передали Силам обороны Украины.

"А они умеют сделать так, что от всего этого "добра" ничего не останется", – подчеркнули в движении "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря агенты "Атеш" выведали, как российские захватчики усилили военные посты на всех въездах в Евпаторию во временно оккупированном Крыму. Там дежурили не только представители ВС РФ, но и сотрудники ФСБ и других силовых ведомств страны-агрессора.

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