Оккупанты усилили посты на въездах в Евпаторию: в 'Атеше' раскрыли подробности. Фото и видео

На всех въездах в Евпаторию во временно оккупированном Крыму российские захватчики усилили военные посты. Там дежурят не только представители ВС РФ, но и сотрудники ФСБ и других силовых ведомств агрессора.

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Об этом узнало партизанское движение "Атеш". Украинские патриоты на своем Telegram-канале во вторник, 31 декабря, показали фотографии и видео, снятые в оккупированной Евпатории.

По информации партизан, вражеские посты установлены, чтобы искать представителей подполья.

"На самом деле оккупанты в панике и обеспокоены тем, что протестное движение растет и из Крыма утекает все больше информации, помогающей уничтожать военные объекты и технику, а также ломать логистические маршруты р*шистов", – указали члены "Атеш".

Они подчеркнули, что продолжают свою работу. Жителей временно оккупированных территорий Украины призвали присоединяться к "Атеш".

"Вместе нам по силам быстро выкорчевывать всех подонков из Крыма", – сказано в посте.

Как писал OBOZ.UA, спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук недавно заявил, что военно-морская логистика оккупантов по обеспечению военной группировки в Крыму в настоящее время фактически уничтожена. Даже восточное побережье Азовского моря и Краснодарский край уже не находятся в зоне безопасности для россиян.

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