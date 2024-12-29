В Крыму фактически уничтожена вся военно-морская логистика России – ВМС

Военно-морская логистика оккупантов по обеспечению военной группировки РФ в украинском Крыму в настоящее время фактически уничтожена. Даже восточное побережье Азовского моря и Краснодарский край уже не находятся в зоне безопасности для россиян.

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Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. В частности, он ответил на вопрос относительно потерь Черноморского флота России в течение 2024 года.

По словам Плетенчука, количественный показатель важен, но качественный – "более весомый". Речь идет непосредственно не о тех кораблях, которые РФ потеряла, а "о важных этапах, которые у нас теперь уже можно считать пройденными".

"И одним из этих этапов является то, что россияне покинули Крым – в смысле Черноморский флот РФ. Также очередным сложным этапом является то, что фактически уничтожена военно-морская логистика россиян по обеспечению группировки в Крыму", – сказал спикер ВМС.

Другим таким важным этапом Плетеченук назвал то, что Азовское море фактически освобождено от присутствия боевых единиц России:

"На самом деле это далеко не все, что мы смогли. Но в любом случае мы уверенно двигаемся, этот год был для нас достаточно непростым, но еще более непростым он был для россиян в Азово-Черноморском регионе".

Спикер добавил: оккупанты теперь прекрасно понимают, что даже восточное побережье Азовского моря и Краснодарский край уже не находятся "в такой уверенной зоне безопасности для россиян, и мы это доказали".

"И они (россияне. – Ред.) вынуждены это брать в расчет, и, конечно, это значительно усложняет их деятельность", – сказал Плетенчук.

Это, по его словам, дает ВМС Украины возможность в будущем планировать свою работу уже учитывая эти достижения, что и делают защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 декабря украинский БПЛА в бухте возле Черноморского поразил судно "Федор Урюпин", которое россияне присвоили после оккупации Крыма. Попадание было выше ватерлинии, корабль не затонул, но получил повреждения.

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