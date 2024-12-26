В оккупированном Крыму украинский дрон поразил российское судно 'Федор Урюпин': всплыли подробности

Во временно оккупированном Крыму украинский беспилотник поразил судно "Федор Урюпин", которое захватчики присвоили после незаконной аннексии полуострова. "Бавовна" застала его в бухте возле поселка Черноморское.

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Инцидент произошел еще 23 декабря. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на источник.

Отмечается, что около 17:00 в понедельник БПЛА влетел в борт буксира "Федор Урюпин". Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ему был нанесен ущерб.

Буксир "Федор Урюпин" (IMO: 9443499), построенный в 2010 году, был захвачен у Украины в 2014 году во время оккупации Россией Крыма.

"По словам нашего источника, в последнее время не используется", – говорится в сообщении канала.

Согласно базе Marinetraffic, "Федор Урюпин" имеет российский флаг, но владельцем указано украинское ГАО "Черноморнефтегаз".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря украинские надводные дроны поразили вражеские системы наблюдения в Черном море. Они были размещены у побережья Крыма на захваченных россиянами газовых платформах.

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