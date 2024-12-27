Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"
Российские захватчики возводят защитные сооружения и ставят системы противовоздушной обороны вокруг аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму. Так они пытаются уберечь военные самолеты от ударов Сил обороны Украины.
Разведку военной авиабазы врага возле поселка Новофедоровка в Евпаторийском районе провели агенты "Атеш". Снимки опубликованы в Telegram-канале военного партизанского движения.
Так, на аэродроме было зафиксировано наличие спецтехники и строительные работы, свидетельствующие о том, что оккупанты пытаются возвести защитные сооружения для самолетов.
Кроме того, агенты разведали точное количество и типы самолетов, размещенных на аэродроме под Саками, а также системы российской противовоздушной обороны, которые их прикрывают.
Координаты базы: 45.099065258, 33.60950037.
Отмечается, что с 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк ВС РФ на самолетах Су-24М и Су-30СМ.
Ранее украинские войска неоднократно наносили успешные удары по этому военному объекту.
"Всю собранную информацию о размещении самолетов, РЛС, техники и личного состава мы передали Силам обороны Украины", – подчеркнули в движении "Атеш".
Как сообщал OBOZ.UA, также строительство укрытий для своих самолетов оккупанты вели и на территории аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя (Крым). Захватчики использовали для этого железобетонные конструкции.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!