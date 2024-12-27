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Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"

Марина Лисничук
War
2 минуты
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Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме 'Саки', пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – 'Атеш'

Российские захватчики возводят защитные сооружения и ставят системы противовоздушной обороны вокруг аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму. Так они пытаются уберечь военные самолеты от ударов Сил обороны Украины.

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Разведку военной авиабазы врага возле поселка Новофедоровка в Евпаторийском районе провели агенты "Атеш". Снимки опубликованы в Telegram-канале военного партизанского движения.

Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"

Так, на аэродроме было зафиксировано наличие спецтехники и строительные работы, свидетельствующие о том, что оккупанты пытаются возвести защитные сооружения для самолетов.

Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"

Кроме того, агенты разведали точное количество и типы самолетов, размещенных на аэродроме под Саками, а также системы российской противовоздушной обороны, которые их прикрывают.

Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"

Координаты базы: 45.099065258, 33.60950037.

Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"

Отмечается, что с 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк ВС РФ на самолетах Су-24М и Су-30СМ.

Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"

Ранее украинские войска неоднократно наносили успешные удары по этому военному объекту.

Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"

"Всю собранную информацию о размещении самолетов, РЛС, техники и личного состава мы передали Силам обороны Украины", – подчеркнули в движении "Атеш".

Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"
Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"
Оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны – "Атеш"

Как сообщал OBOZ.UA, также строительство укрытий для своих самолетов оккупанты вели и на территории аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя (Крым). Захватчики использовали для этого железобетонные конструкции.

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