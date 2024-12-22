Россияне строят усиленные укрытия для самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму. Спутниковые фото

Россияне в оккупированном Крыму начали к строительство укрытий для своих самолетов. В частности, это происходит на территории аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя.

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Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на спутниковые снимки. На них видно, что по состоянию на 19 декабря на разных этапах строительства находятся около 10 укрытий.

Эти укрытия оккупанты строят с использованием железобетонных конструкций, которые обеспечивают значительно лучшую защиту самолетов от больших обломков и близких взрывов.

Кроме укрепленных индивидуальных укрытий для самолетов, было зафиксировано и строительство менее защищенных легких укрытий.

Эти постройки создаются с применением традиционных каркасных конструкций и расположены на групповых стоянках самолетов, где обычно осуществляется подготовка боевой авиации к взлету и подвешивание вооружения.

"Строительство укрытий на аэродроме Бельбек стратегически важно для россиян, поскольку этот объект находится в зоне досягаемости большинства ударных средств Сил обороны Украины и неоднократно становился их целью", – отмечает "Милитарный".

Кроме "Бельбека" строительство защитных ангаров начато и на аэродроме "Крымск", где базируется истребительная и перехватывающая авиация ВКС России, в частности самолеты Су-27П и Су-30. Возведение укрытий для российской авиации продолжается на аэродромах в Курске, Ахтубинске, Приморско-Ахтарске, Ейске, Морозовске, Миллерово.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 декабря в районе Севастополя раздались взрывы. Роспропаганда заявила об атаке украинских дронов и работе ПВО, возможен прилет по аэродрому "Бельбек".

А до того, утром 27 ноября, в Крыму тоже было громко. Местные сообщали о работе российской ПВО и атаке дронов и ракет, под ударом, вероятно, оказались военные аэродромы "Бельбек" и "Саки".

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