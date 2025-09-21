Агенты 'Атеш' устроили подрыв железной дороги в Смоленске: нарушена логистика завода, производящего ракеты. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар устроили диверсию на железной дороге в российском Смоленске. Они подорвали железнодорожные пути, ведущие к авиазаводу.

Вследствие диверсии логистика предприятия, производящего ракеты Х-59, была нарушена. Подробности сообщаются в Telegram-канале движения.

Что известно

Недавнюю операцию на железной дороге в Смоленске в "Атеш" назвали "накладыванием санкций на ВПК РФ".

"Агенты нашего движения подорвали ж/д пути в Смоленске, которые ведут к авиазаводу. Этот завод производит ракеты Х-59 для минобороны РФ. Наши товарищи из Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет теперь нарушена", – заявили в движении.

Упомянутыми ракетами номенклатура продукции завода не ограничивается. Остановка или ограничение его деятельности помогает ослабить армию государства-агрессора.

"Завод производит ракеты, БПЛА и другую технику. Он — стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать. Жители Смоленска, присоединяйтесь к нам, чтобы бороться с кремлевским режимом и получить достойное вознаграждение!" – призвали в "Атеш".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агент "Атеш" устроил диверсию на железной дороге под Екатеринбургом. По этой железнодорожной ветке россияне перебрасывали боеприпасы и технику на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!