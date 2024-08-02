Агенты 'Атеш' зафиксировали новое воровство оккупантами украинского зерна. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали новое воровство российскими оккупантами украинского зерна. Его, вероятно, вывезли в Сирию.

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Об этом сообщила пресс-служба "Атеш". "Атеш" следит за сухогрузами, вывозящими ворованное украинское зерно", – говорится в сообщении.

В частности, активисты отследили, как ворованное украинское зерно погрузили на сухогруз "Матрос Кошка" в бухте Севастополя. Это судно отправилось в Сирию, а позже было зафиксировано его прохождение через Ялту.

Воров сопровождают патрульные корабли, а также установлены системы пеленгации воздушных целей на судне. Это свидетельствует о панике среди окупантов и их попытках защитить груз.

Отмечается, что все, кто причастен к краже украинского зерна, не уйдут от наказания. Никто не останется без ответственности за эти преступления.

Напомним, российские захватчики продолжают вывозить украинское зерно из временно оккупированных городов. Недавно враг вывез через Мариуполь более 80 тысяч тонн зерна.

В России в порту "Азов" в Ростовской области произошел мощный пожар. По предварительной информации, горела транспортная лента Азово-Донского зернового терминала, через который грузится большая часть украденного украинского зерна.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия начала продавать зерно с оккупированных агрессором территорий юга Украины в Венесуэлу. Первый груз украденной мелитопольской пшеницы будет доставлен судном Енисей.

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