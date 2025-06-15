Агенты ГУР обесточили российские военные объекты в Кенигсберге: видео

14 июня агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины обесточили объекты российского военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ в Кенигсберге. Убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 миллионов долларов США.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. Отмечается, около 4 утра в городе Кенигсберг (Калининград) была осуществлена атака на промышленную электроподстанцию, в результате чего полностью прекращена поставка электроэнергии к потребителям, в частности к объектам российского ВПК и ВС РФ, расположенным в районе осуществления операции.

По информации источников, агенты ГУР слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем совершили поджог объекта. После этого возник пожар, который привел к существенным повреждениям и прекращению электроснабжения вражеских предприятий, расположенных неподалеку.

"Мы еще раз напоминаем, что Россия больше не имеет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или места расположения", – подчеркнул собеседник в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, хакеры Главного управления разведки атаковали сервисы таможни, налоговой службы и РЖД (Российские железные дороги) в РФ. Серия успешных кибератак была проведена с 10 по 12 июня.

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