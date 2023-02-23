Ахметов назвал членство Украины в ЕС и НАТО частью победы в войне с Россией

Победой Украины в войне с россией будет полное освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс, получение репараций и реализация плана восстановления Украины как члена Европейского союза и НАТО, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью американскому изданию Forbes.

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"Победа для меня означает восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, в том числе Донбасс и Крым. Это значит, что мы наказываем государство-агрессора за его преступления против человечности, получаем репарации от России и реализуем новый план Маршалла для Украины как члена ЕС и НАТО",- сказал Ахметов.

Бизнесмен поблагодарил США и западных союзников за поддержку и помощь в противостоянии агрессору.

"Американский народ знает, что такое борьба за свободу. Американский народ помогает Украине выиграть эту войну. В конце концов, эта война – это гораздо больше, чем попытка Путина захватить Украину. Это война против свободы и человеческого достоинства, против демократии и свободного мира, против мирового порядка и безопасности. Мы защищаем и себя, и вас. Лидерство президента США Байдена и его визит в Киев являются историческими, а двухпартийная поддержка Украины беспрецедентна. Я благодарен американскому народу и его лидерам за огромную помощь", - подчеркнул бизнесмен.

Forbes отмечает, что Ахметов с первого дня войны находится в Украине и ни разу не уезжал за ее пределы.