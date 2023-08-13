Акт пиратства: у Зеленского отреагировали на остановку Россией гражданского судна в Черном море

Атака со стороны страны-агрессора России международного сухогруза "Сукра Окан", который следовал в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права. Это очередной акт пиратства и преступление Москвы.

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Об этом на своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 13 августа, написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что эта российская атака требует установления причастных лиц и признания международным сообществом как преступления.

Подоляк напомнил, что речь идет о целенаправленном обстреле и принудительном осмотре Россией международного гражданского сухогруза.

"Это является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", – написал представитель Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что "этот прецедент с попыткой введения "каперского права" нуждается в четкой юридической фиксации, установлении всех лиц и признании факта совершения преступления со стороны международного сообщества".

"Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", – добавил он.

Напомним, что утром 13 августа в минобороны РФ заявили, что якобы атаковали гражданский сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау в Черном море. Судно следовало в украинский порт Измаил. Оккупанты якобы открыли по сухогрузу огонь из автоматического стрелкового оружия и задействовали вертолет.

Также оккупанты заявили о том, что провели осмотр гражданского судна, которое "застопорило ход". Однако, по данным разведывательного сообщества InformNapalm, это вранье. Остальные заявления МО РФ также далеки от действительности.

"Никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту "Сукра Окан" находился турецкий экипаж, который "положил болт" на угрозы и не подчинился. Так что рашисты соврали об "успешном осмотре" судна", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия боится повторения ударов по кораблям Черноморского флота. С связи с этим судна страны-агрессора стараются находиться в водах вблизи Новороссийска.

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