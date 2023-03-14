У него осталась маленькая дочь: в Бахмуте погиб оператор Алексей Ольховик. Фото

В Бахмуте (Донецкая область) 13 марта погиб воевавший за Украину оператор "Суспільного" Алексей Ольховик. Еще в сентябре-2022 он получил минно-взрывное ранение, но после лечения снова отправился на фронт на восток нашей страны.

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Трагедию "Суспільному" подтвердила жена Ольховика. У них есть маленькая дочка Ева, которой еще нет и года.

Коллега оператора Анастасия Жук на своей странице в Facebook рассказала, что первой их совместной командировкой в зону боевых действий была поездка именно в Бахмут в 2020 году.

"13-го марта 2023 года ты погиб в этом же Бахмуте. Когда-то ты мне сказал, что если бы я тебя не взяла с собой на войну во времена ООС, ты бы наверняка и не пошел бы на войну полномасштабную. И, знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой", – написала Жук.

Ольховик после 24 февраля-2022 присоединился к 241-й бригаде терробороны Киева, но впоследствии его отправили на фронт в Донецкую область.

По данным ИМИ, Алексей Ольховик стал 49-м медийщиком, погибшим в Украине в результате российской вооруженной агрессии. Из них восемь – при выполнении журналистской деятельности, 41 – как участники боевых действий или жертвы российских обстрелов не во время выполнения журналистских обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На войне погиб военнослужащий Игорь Илечко из села Будькив, что на Львовщине. Защитник принял последний бой с врагом под Бахмутом.

– В боях за Бахмут также погиб чемпион Украины по регби Александр Морев. Бывший игрок клуба "Кредо-1963" после начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды Вооруженных сил и участвовал в обороне Донецкой области.

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