"Альтернатив не так много": в МВД рассказали о текущей ситуации с логистикой оккупантов в Крыму

Российские войска лишились возможности использовать железнодорожные паромы для переброски грузов во временно оккупированный Крым. Это существенно сужает логистические возможности РФ на полуострове и усиливает зависимость оккупантов от других путей снабжения, прежде всего от Крымского моста.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По состоянию на сегодняшний день на территории оккупированного Крыма не работает ни один железнодорожный паром.

Плетенчук отметил, что нынешняя ситуация стала результатом длительной работы по снижению военных возможностей оккупантов на полуострове. Сначала происходило постепенное ослабление системы противовоздушной обороны, после чего под удары начали попадать ключевые логистические объекты.

Одним из предыдущих этапов стало уничтожение крупных десантных кораблей, которые играли важную роль в военно-морской логистике России. Впоследствии очередь дошла и до железнодорожных паромов, которые использовались для перевозки грузов через Керченский пролив.

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У россиян остаётся несколько обычных паромов, которые теоретически могут использоваться для перевозки грузовиков. В то же время их возможности значительно уступают объёмам перевозок, которые обеспечивали железнодорожные переправы.

Плетенчук также сообщил, что на данный момент нет данных о возобновлении железнодорожных перевозок таких важных грузов, как горючее или бронетехника. Основной сухопутный маршрут снабжения для оккупантов пролегает вблизи линии боевого столкновения, что создает для него дополнительные риски.

Среди других вариантов логистики остается авиасообщение, однако такой способ доставки значительно дороже, сложнее и менее эффективен по сравнению с железнодорожными перевозками, которые традиционно являются основой военной логистики российской армии.

Отдельно пресс-секретарь напомнил, что Крымский мост подвергся трем украинским ударам, которые привели к конструктивным повреждениям. Именно это, наряду с угрозой новых атак, создает дополнительные трудности для использования моста в качестве главного маршрута снабжения оккупированного полуострова.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что еще с ночи в Керчи, расположенной во временно оккупированном Крыму, раздавались многочисленные взрывы, работала и российская ПВО: полуостров атаковали дроны. В сети сообщали о попаданиях в разных частях города.

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