Американская компания Northrop будет производить боеприпасы в Украине: всплыли подробности

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра. Это первое публичное соглашение между Министерством обороны США и украинским правительством о производственном проекте на территории Украины.

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Об этом сообщает Breaking Defense. Соответствующие планы также подтвердил заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун.

"Мы, как вы знаете, работали в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, оплачиваемый "украинскими долларами". Мы планируем расширить это на боеприпасы для танков, 155 мм, и другие, поскольку находим инновационные процессы", – сказал директор по международному бизнесу сектора оборонных систем Northrop Дэйв Бартелл.

На выставке вооружений Eurosatory в Париже Стэнли Браун подтвердил эти планы. Во время выступления он рассказал о новой программе Государственного департамента США по развитию оборонных предприятий в Украине, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу страны и способствует американо-украинскому совместному производству.

Отметим, что американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation является одним из крупнейших в мире производителей оружия и поставщиков военных технологий. Это аэрокосмическое предприятие также работает в области электроники и информационных технологий, судостроении и авиакосмической отрасли.

Ранее сообщалось, что французско-германский концерн KNDS, производящий САУ Caesar, создаст дочернее предприятие в Украине. Компания объявила о своем решении в пятницу, 7 июня, в присутствии президента Владимира Зеленского и оформила соответствующие документы.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине четыре завода по изготовлению оружия. Кроме того, на предприятиях будут производить снаряды, военную технику, порох и средства ПВО.

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