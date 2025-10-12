Американская разведка помогает Украине бить по энергетическим объектам России — FT

Украина атакует российский нефтегазовый сектор при помощи США. Американская разведка делится с украинцами разведданными, необходимыми для атак на российские НПЗ и трубопроводы, уже несколько месяцев.

Такое сотрудничество помогло Силам обороны Украины поражать стратегические объекты врага на территории РФ глубже, сильнее и точнее. В этом убеждает издание Financial Times.

Что известно

По данным источников издания, США предоставляют Украине разведданные для ударов по стратегическим объектам в глубине России. Благодаря этому Силы обороны достают российские НПЗ, трубопроводы и другие объекты энергетического сектора РФ глубже, нанося более точные удары и более сильные поражения, чем раньше.

"Американская разведка помогает Киеву в планировании маршрутов, высоты, времени и принятии решений по миссиям, что позволяет украинским беспилотникам дальнего действия, предназначенным для одноразовых атак, уклоняться от российской противовоздушной обороны", — объяснили в FT.

Кроме того, по данным источников издания, "США определили приоритетные цели для украинцев".

"Три человека, знакомых с операцией, заявили, что Вашингтон был тесно вовлечен во все этапы планирования. Чиновник США заявил, что Украина выбрала цели для ударов на большую дальность, а затем Вашингтон предоставил разведывательные данные об уязвимости этих объектов", – указано в публикации.

Один из собеседников FT объяснил: Вашингтон заинтересован в подрыве российской экономики для принуждения российского диктатора Владимира Путина к реальным переговорам по завершению войны. И украинские беспилотники с точки зрения американских чиновников являются эффективным "инструментом" в достижении этой цели.

"Перелом" в позиции Вашингтона, который во времена президента Джо Байдена выступал против ударов по территории РФ, состоялся, по данным издания, после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле, когда президент США спросил, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит оружие большой дальности.

Тогда, утверждали два знакомых с содержанием разговора источника FT, Трамп заявил о своей поддержке стратегии, которая должна "заставить их [россиян] почувствовать боль" и принудить Кремль к переговорам, сообщили два источника, которые были ознакомлены с разговором. Позже Белый дом заявил, что Трамп "просто интересовался, а не поощрял к дальнейшим убийствам".

Сотрудничество Украины и США по ударам вглубь РФ уже принесло определенные результаты: удары Сил обороны привели к росту цен на энергоносители в России и заставили Москву сократить экспорт дизеля и начать импортировать топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в российском Белгороде снова слышали взрывы на ТЭЦ. После них в городе второй раз за последние дни произошел блэкаут.

А в ночь на воскресенье серию взрывов слышали на Брянщине. Местные заявили о поражении электроподстанции, а местный губернатор – что "разрушения отсутствуют", однако "на местах работают экстренные службы".

