Американские БМП М2 Bradley уже в немецком порту Бременхафен: появились красноречивые фото

В порту немецкого города Бремерхафен загрузилось около 150 резервуаров с военной техникой из США. Пункт назначения оружия – вероятно, Украина.

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Об этом сообщило издание Nordsee-zeitung.de. В общей сложности было замечено приблизительно 440 боевых машин.

Транспортным кораблем "Arc Integrity" армия США, среди прочего, доставила в Бремерхафен 60 боевых машин пехоты Bradley.

Они являются частью пакета помощи, который США составили для украинских войск в войне против России.

С воздуха можно было увидеть в общей сложности около 440 боевых машин.

Бремерхафен стал центром военной техники – 14 февраля, во вторник, несколько американских танков погрузили на бортовые трейлеры и вывезли из порта.

Военная техника уже готовится к транспортировке. Так, на наших фотографиях видно, что резервуары с оружием находятся на прицепах грузовиков и готовятся к дальнейшей транспортировке по дорогам. На автобане в сторону Бремена уже видели несколько низкорамных платформ с танками.

Официального подтверждения того, что военная техника будет доставлена ​​непосредственно в Украину, нет. Также возможно, что отдельные запасы, например в Польше, будут пополняться по принципу кругового обмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, США отправили в Украину более 60 основных боевых машина пехоты Bradley. Они будут транспортироваться кораблем.

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