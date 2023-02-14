Американские БМП М2 Bradley уже в немецком порту Бременхафен: появились красноречивые фото
В порту немецкого города Бремерхафен загрузилось около 150 резервуаров с военной техникой из США. Пункт назначения оружия – вероятно, Украина.
Об этом сообщило издание Nordsee-zeitung.de. В общей сложности было замечено приблизительно 440 боевых машин.
Транспортным кораблем "Arc Integrity" армия США, среди прочего, доставила в Бремерхафен 60 боевых машин пехоты Bradley.
Они являются частью пакета помощи, который США составили для украинских войск в войне против России.
С воздуха можно было увидеть в общей сложности около 440 боевых машин.
Бремерхафен стал центром военной техники – 14 февраля, во вторник, несколько американских танков погрузили на бортовые трейлеры и вывезли из порта.
Военная техника уже готовится к транспортировке. Так, на наших фотографиях видно, что резервуары с оружием находятся на прицепах грузовиков и готовятся к дальнейшей транспортировке по дорогам. На автобане в сторону Бремена уже видели несколько низкорамных платформ с танками.
Официального подтверждения того, что военная техника будет доставлена непосредственно в Украину, нет. Также возможно, что отдельные запасы, например в Польше, будут пополняться по принципу кругового обмена.
Как сообщал OBOZREVATEL, США отправили в Украину более 60 основных боевых машина пехоты Bradley. Они будут транспортироваться кораблем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!