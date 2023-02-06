США показали отправку БМП Bradley в Украину: в чем особенность машин и как они помогут ВСУ. Видео

США отправили в Украину более 60 основных боевых машина пехоты Bradley. Они будут транспортироваться кораблем.

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На официальной странице транспортного командования США в Twitter показали погрузку указанной партии техники. В ведомстве указали, что бронеавтомобили будут отправлены в нашу страну в рамках соглашения о военной помощи США на сумму 2,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено ранее в этом году (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отметим, что БМП Bradley подходят как для оборонных, так и наступательных операций. Прибыв на вооружение украинской армии, они дадут значительный "уровень брони и огневой силы", благодаря чему обеспечат значительные преимущества в бою.

БМП Bradley предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки. БМП вооружена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster и противотанковыми ракетами TOW. Экипаж этой БМП составляет три человека: командир, наводчик и механик-водитель.

Характеристики:

– максимальная скорость: 66 км/ч на шоссе; 40 км/ч на бездорожье; 7,2 км/ч на плаву;

– запас хода: 483 км по шоссе;

– броня: имеет алюминиевый корпус и ламинатную броню;

– боекомплект: 900 выстрелов 25-мм, 2340 патронов 7,62-мм.

Напомним: в конце января в Пентагоне сообщили, что первая партия боевой машины пехоты Bradley прибудет в Украину через несколько недель. Вашингтон делает большую ставку на эти боевые машины, считая, что они существенно улучшат позиции ВСУ на фронте.

После заявления Вашингтона об отправке в Украину БМП Bradley, Берлин сделал аналогичный анонс о боевых машин пехоты Marder. Эксперты рассказали об особенности обеих БМП и провели их сравнение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 февраля США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км, а также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS;

– также первый основной боевой танк Leopard 2, переданный Канадой для Украины, прибыл в Польшу. Украинские военные вскоре приступят к обучению на этой технике.

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