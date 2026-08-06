Россия атаковала железнодорожную станцию в Лозовой в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали железнодорожную станцию в Лозовой, что в Харьковской области. По предварительным данным, в результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек получили ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, на месте работают экстренные службы.

По имеющейся информации, удар по железнодорожной станции оккупанты нанесли с помощью дрона.

На момент публикации подтверждена гибель двух мужчин. Кроме того, ранения получили восемь человек: пять мужчин и три женщины.

Также известно, что среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.

Напомним, в результате ракетного удара РФ в ночь на 5 августа в Броварском районе погибли восемь человек. Они ждали поезд на станции "Квитневый", который задержался.

Также OBOZ.UA сообщал, что в результате ракетного обстрела со стороны РФ на железнодорожной станции "Квитневый" 5 августа погибла жительница Макеевской общины Вита Горкавенко. Без матери остались двое детей.

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