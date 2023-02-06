Первый переданный Канадой для Украины танк Leopard 2 уже прибыл в Польшу. Фото

Первый основной боевой танк Leopard 2, переданный Канадой для Украины, прибыл в Польшу. Украинские военные вскоре приступят к обучению пользованию этой техникой.

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Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Аланд. Она заверила, что ее страна будет продолжать поддержку Украины в войне против российской агрессии.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали в дар Украине, уже прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники", – написала Аланд.

Напомним: первый из четырех танков немецкого производства Leopard 2, обещанный Украине, Канада отправила в субботу, 4 февраля. Бронемашину транспортировали на самолете.Кроме танков, для ВСУ отправят инструкторов, которые научат солдат пользоваться современной техникой.

Канада стала последней страной, которая пообещала поставить Украине немецкие танки. Страна не могла ответить на просьбу Украины поставить Leopard 2 ранее до того, как Германия не дала своего согласия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировая танковая коалиция в поддержку Украины активно развивается. В скором времени ВСУ получат современные танки Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams;

– при этом член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский высказал мнение, что анонсированная помощь от западных партнеров в виде современных танков для Украины, увы, недостаточна, чтобы освободить территории, занятые противником. Сейчас общее число военной техники составляет 143 единицы, для контрнаступления нужно в три раза больше.

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