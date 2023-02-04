Первый канадский Leopard 2 для Украины уже в пути: исторические кадры

В субботу, 4 февраля, Канада отправила первый из четырех танков немецкого производства Leopard 2, которые вона пообещала передать Украине. Бронемашину транспортируют на самолете, она уже в пути.

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Об этом в Twitter сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Она отметила, что поддержка Украины с их стороны непоколебима.

"На помощь Украине едут боевые танки. Первый канадский Leopard 2 уже в пути", – написала Ананд.

Всего Канада передаст Украине четыре танка "Леопард". Также Вооруженным силам Украины вышлют инструкторов, которые научат солдат пользоваться современной техникой.

Кроме того, Канада передаст ВСУ 200 бронемашин Senator.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что танковая коалиция в поддержку Украины активно развивается. В скором времени ВСУ получат современные танки Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

– Воин ВСУ рассказал о ситуации на направлении Сватово – Кременная. Он отметил, что украинским подразделениям в Луганской области очень не хватает артиллерии и современных танков, поэтому они с нетерпением ждут Leopard.

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